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Израелската армия показа дете с оръжие в Газа, твърди, че е използвано като човешки щит

Израелската армия показа дете с оръжие в Газа, твърди, че е използвано като човешки щит
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ЦАХАЛ публикува кадри от дрон, на които се вижда дете да пренася оръжие към цивилен дом

Израелската армия публикува кадри от дрон, на които се вижда палестинско дете да пренася оръжие в централната част на Ивицата Газа. Според ЦАХАЛ детето е било използвано от въоръжен боец за прехвърляне на оръжието до цивилна сграда.

На видеото се вижда как детето носи голямо оръжие, докато възрастен мъж върви зад него. Израелската армия твърди, че мъжът е боец и че целта е била присъствието на детето да възпрепятства евентуален въздушен удар. От ЦАХАЛ не уточняват кога точно са заснети кадрите.

"Боецът е използвал детето като човешки щит, за да пренесе оръжията, така че ЦАХАЛ да не атакува и да не осуети прехвърлянето им", се казва в съобщението на израелската армия.

Според ЦАХАЛ военнослужещите са забелязали детето и не са извършили удар. Израелската армия представя случая като част от по-широк модел на използване на цивилни и деца от въоръжени групировки в Газа.

Твърденията за конкретния случай идват от израелската армия и към момента няма независимо потвърждение за самоличността на възрастния мъж или за обстоятелствата, при които детето е пренасяло оръжието.

Израел многократно е обвинявал "Хамас", че разполага военна инфраструктура в населени райони и използва цивилното население като прикритие за военни действия. "Хамас" отхвърля обвиненията, че систематично използва цивилни като човешки щитове.

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