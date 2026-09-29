Стадионът на ЦСКА заприлича на този на Байерн (ВИДЕО)

Завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“ е все по-близо. Въпреки че все още няма конкретна дата за това, довършителните работи на стадиона в Борисовата градина текат с пълна сила. Очакванията бяха „червените“ да домакинстват в своя дом на френския Монако през следващия месец в мач от Лига на конференциите, но по всичко личи, че това няма да се случи.

В момента се отстраняват и последните детайли около вътрешните помещения на съоръжението. Едва когато те бъдат завършени, ЦСКА трябва да организира тествов мач с присъствието на публика, за да бъдат тествани всички системи.

В интернет се появи ново видео с визията на „Армията“ през нощта, а кадрите впечатляват.