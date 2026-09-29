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МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София
Снимка: БТА

Скопие не разрешило на Ангел Георгиев да присъства на делото срещу Ива Михайлова

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в българското Външно министерство (МВнР).

Поводът за спешната визита в българското дипломатическо ведомство е отказът на компетентните местни власти в Скопие да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите от страната Ангел Георгиев в страната. Цел на посещението е било присъствие на заседание по делото нашата срещу сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българската парламентарна делегация.

В рамките на срещата беше търсено обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на действия, подобни в този момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод.

Българската страна ясно заявява, че разглежда подобен подход като провокативен.

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