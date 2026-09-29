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„Продължаваме промяната“ внася сигнал за конфликт на интереси срещу Слави Василев

„Продължаваме промяната“ внася сигнал за конфликт на интереси срещу Слави Василев
БТА

От партията настояват за проверка дали е налице конфликт на интереси при упражняването на депутатските му правомощия

„Продължаваме промяната“ (ПП) сезира Комисията за противодействие на корупцията заради данни за частен интерес и недекларирани обстоятелства от страна на депутата Слави Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“.

От партията настояват за проверка дали е налице конфликт на интереси при упражняването на депутатските му правомощия.

Повод за сигнала е гласуването на Народното събрание от 23 септември, с което беше отменена временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, включително дизел и авиационно гориво.

По време на дебатите Слави Василев е защитил отмяната на ограничението, като е заявил, че тя ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване той е подкрепил решението.

От ПП посочват, че според данни от Търговския регистър Слави Василев е едноличен собственик и управител на дружеството „Ийст Петролеум“ ЕООД, регистрирано през януари 2025 г. Сред дейностите на компанията са търговията с нефт и нефтопродукти, включително внос и износ.

Според „Продължаваме промяната“ това обстоятелство е можело да създаде частен интерес при обсъждането и гласуването на решението за отпадане на забраната за износ на горива. От партията твърдят, че депутатът е бил длъжен да го декларира съгласно правилника на Народното събрание.

ПП поставя въпроса защо Василев не е направил такава декларация и настоява компетентният орган да провери случая.

Самото решение за отмяна на забраната беше подкрепено от 121 депутати. 42-ма гласуваха „против“, а 23-ма се въздържаха.

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