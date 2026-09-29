Италия изтегли войските си от Ирак след 12 години присъствие

Италия завърши изтеглянето на последните си войски от Ирак, с което прекрати 12-годишното си военно присъствие в страната, предава Ройтерс.

В официално изявление на Министерството на отбраната се посочва, че италианските сили и НАТО са договорили с местните власти напускането на района до 30 септември. Рим вече беше изтеглил по-голямата част от личния си състав от Ирак до март 2026 г. след среднощен въздушен удар срещу военна база в региона Кюрдистан.

Италианските контингенти участваха в ръководената от САЩ операция „Вътрешна решимост“ (Operation Inherent Resolve) срещу Ислямска държава, както и в Мисията на НАТО в Ирак – небойна консултантска инициатива за изграждане на капацитет.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето подчерта, че изтеглянето бележи преход към по-голяма отговорност на Ирак за собствената му сигурност.

В страната ще останат само двама офицери от италианските карабинери в рамките на мисията на Европейския съюз (EUAM Iraq), която действа с одобрението на иракското правителство.