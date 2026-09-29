Нов дълг: Правителството ще продава ДЦК на отделни хора

Правителството одобри План за действие за организация на продажбата на държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за физически лица. В документа подробно са разписани последователните етапи, инструментите, сроковете и ангажираните институции за всяка стъпка от практическото реализиране на плана. По този начин се осигурява рамката за планиране, изпълнение и отчетност на предвидените действия.

Планът за действие отразява създадените и въведени нови разпоредби в Закона за държавния дълг (ЗДД), свързани с емитирането, придобиването и дистрибуцията на ДЦК за физически лица. В новия чл. 16 „б“ от ЗДД се създава нормативна рамка, която обезпечава възможността за изграждане на многоканална система за дистрибуция на ДЦК за физически лица освен чрез първичните дилъри на ДЦК, така и чрез други лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници, отговарящи на законовите изисквания. Предвижда се Министерството на финансите да създаде и поддържа информационна система за продажба на ДЦК за инвеститори - физически лица. С промените в ЗДД и Планът за действие се разширява достъпът до пазара на ДЦК за физически лица при гарантиране на равнопоставен и недискриминационен достъп за този тип инвеститори.

Планът за действие предвижда създаването на постоянна междуинституционална работна група, в която да участват кредитни институции, инвестиционни посредници, търговски дружества, секторни професионални сдружения и трети лица, имащи отношение към решаване на въпросите с пласмента на държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица. По този начин се създава ясен, координиран и предвидим управленски и организационен подход, свързан с детайлното инфраструктурно и нормативно обезпечено планиране на първично предлагане на ДЦК за физически лица. Реализирането на тази политика изисква изграждане и поддържане на адекватен административен и експертен капацитет в ангажираните институции, включително ясно разпределение на отговорностите, координация между участници и осигуряване на необходимите човешки ресурси и компетентности за ефективно и своевременна изпълнение на предвидените мерки.