Новини
Търси
Подкаст
Политика

Нов дълг: Правителството ще продава ДЦК на отделни хора

Нов дълг: Правителството ще продава ДЦК на отделни хора
Снимка: БТА

Това реши кабинетът "Радев" на днешното заседание

Правителството одобри План за действие за организация на продажбата на държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за физически лица. В документа подробно са разписани последователните етапи, инструментите, сроковете и ангажираните институции за всяка стъпка от практическото реализиране на плана. По този начин се осигурява рамката за планиране, изпълнение и отчетност на предвидените действия.

Планът за действие отразява създадените и въведени нови разпоредби в Закона за държавния дълг (ЗДД), свързани с емитирането, придобиването и дистрибуцията на ДЦК за физически лица. В новия чл. 16 „б“ от ЗДД се създава нормативна рамка, която обезпечава възможността за изграждане на многоканална система за дистрибуция на ДЦК за физически лица освен чрез първичните дилъри на ДЦК, така и чрез други лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници, отговарящи на законовите изисквания. Предвижда се Министерството на финансите да създаде и поддържа информационна система за продажба на ДЦК за инвеститори - физически лица. С промените в ЗДД и Планът за действие се разширява достъпът до пазара на ДЦК за физически лица при гарантиране на равнопоставен и недискриминационен достъп за този тип инвеститори.

Планът за действие предвижда създаването на постоянна междуинституционална работна група, в която да участват кредитни институции, инвестиционни посредници, търговски дружества, секторни професионални сдружения и трети лица, имащи отношение към решаване на въпросите с пласмента на държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица. По този начин се създава ясен, координиран и предвидим управленски и организационен подход, свързан с детайлното инфраструктурно и нормативно обезпечено планиране на първично предлагане на ДЦК за физически лица. Реализирането на тази политика изисква изграждане и поддържане на адекватен административен и експертен капацитет в ангажираните институции, включително ясно разпределение на отговорностите, координация между участници и осигуряване на необходимите човешки ресурси и компетентности за ефективно и своевременна изпълнение на предвидените мерки.

Още по темата

МФ продава държавни ценни книжа с 10-годишен срок

МФ продава държавни ценни книжа с 10-годишен срок

ГЕРБ-СДС предлагат да има предсрочно обратно изкупуване на държавни ценни книжа

ГЕРБ-СДС предлагат да има предсрочно обратно изкупуване на държавни ценни книжа

Теменужка Петкова: Кабинетът прие стратегия за предлагане на държавни ценни книжа

Теменужка Петкова: Кабинетът прие стратегия за предлагане на държавни ценни книжа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

Иван Шишков: Двама кметове са дадени на прокуратурата

Иван Шишков: Двама кметове са дадени на прокуратурата

Водещи

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

  • Преди 5 минути
Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

  • Преди 12 минути
Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

  • Преди 24 минути
Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

  • Преди 25 минути
Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

  • Преди 29 минути
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

  • Преди 41 минути
Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

  • Преди 46 минути
Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

  • Преди 58 минути
МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

  • Преди 1 час
Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

  • Преди 1 час