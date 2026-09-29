Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид е сред клубовете, заинтересовани от потенциален трансфер на защитника на Ливърпул Върджил ван Дайк следващото лято. Според Mundo Deportivo, позовавайки се на британски медии, „лос бланкос“ са привлечени от перспективата да подпишат с играча като свободен агент.

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Договорът на 35-годишния Ван Дайк с Ливърпул изтича през лятото на 2027 г. и според съобщения в медиите английският клуб все още не му е предложил удължаване. Всъщност някои източници твърдят, че подобна оферта няма да има. На този фон започнаха да се появяват имена на клубове, потенциално заинтересовани от централния защитник на холандския национален отбор.

Освен Реал Мадрид, Милан, Интер Маями и Галатасарай също бяха споменавани като потенциални кандидати. Миналото лято друг централен защитник, Ибрахима Конате, премина от Ливърпул в Реал Мадрид като свободен агент, а през последните години това се превърна в честа практика за Кралския клуб.