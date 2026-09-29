Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Апелативният съд в Букурещ уважи искането на прокуратурата и постанови постоянен предварителен арест за срок от 30 дни на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску. Магистратите взеха окончателно решение, което не подлежи на обжалване, по дело, в което политикът е обвинен за измама на стойност 1,1 милиона евро срещу местен предприемач, информира румънската телевизия „Диджи 24“.

Преди съдебното решение Джорджеску бе задържан за едно денонощие, след което временно освободен под съдебен контрол. Според разследващите органи той и още четирима души са действали като организирана престъпна група. Схемата е ужилила румънския бизнесмен Разван Леу, на когото групата обещала улеснен достъп до чуждестранно банково финансиране за милиони евро срещу предоставянето на парична гаранция в размер на 1,1 милиона евро.

В рамките на процесуално-следствените действия бяха извършени обиски на пет адреса, включително в дома на Джорджеску, като властите арестуваха още двама съучастници. При претърсванията в автомобила на бившия кандидат-президент бе конфискувано устройство за заглушаване (джамер), а в къщата му бе открита фалшива дипломатическа карта на името на Суверенния Орден на рицарите на Малта.

Във връзка с течащото разследване на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), на Джорджеску вече бе наложена забрана за напускане на Румъния и задължение за ежеседмично явяване в полицията, а миналата седмица прокурорите наложиха запор на негова вила в близкото до столицата село Могошоая.

Паралелно с икономическото разследване, срещу независимия крайнодесен политик, който спечели анулирания впоследствие първи тур на президентските избори през 2024 г., се водят още две тежки наказателни дела. Те са за действия срещу конституционния ред чрез планиране на държавен преврат и за пропагандиране на фашистка идеология.