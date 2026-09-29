Даниел Парушев, ПБ: Днешният ден е триумф за българската история

"Това е историческа дата. Днешният ден е триумф за българската история." Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев по NOVA NEWS по повод връщането на тленните останки на цар Самуил в България.

По думите му българската държава прави опити за връщането на останките на владетеля от десетилетия. Той призова гражданите да се присъединят към церемонията в събота от 12:30 часа на площад "Александър I Батенберг".

"Ние като българи трябва да сме изключително щастливи, че можем изобщо да се докоснем до такъв момент. Всичко ще стартира в Солун. Церемонията на площад "Батенберг" ще бъде в 12:30 часа. Ние ще го изпратим до "Света София", заяви Парушев.

Той коментира и спора около това кой има заслуга за връщането на тленните останки, като призова темата да не се превръща в повод за политическо противопоставяне.

"Народът трябва да е обединен. Това, което споделя господин Петков, е изключително излишно в триумфа на споразумението, което беше подписано днес от министрите на културата на Гърция и България", каза депутатът.

Парушев засегна и темата за предлаганите промени, свързани с производството и съхранението на домашна ракия. Според него опасенията, че гражданите няма да могат да произвеждат алкохол за лична консумация, не отговарят на заложеното в бъдещите текстове.

"Никъде в този бъдещ законопроект не е записано, че домашната ракия на българските граждани ще бъде засегната", заяви той, като уточни, че контролът ще бъде насочен основно към места, където алкохолът се предлага търговски.