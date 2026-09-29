Ангел Джамбазки: "Света София" е достойното място за вечен покой на цар Самуил

Полагането на тленните останки на българския цар Самуил в базиликата "Св. София" би било събитие с огромно историческо значение и широк обществен отзвук. Това заяви евродепутатът в мандат 2014-2024 година Ангел Джамбазки.

"Полагането на тленните останки на българския цар Самуил в базиликата "Св. София" би било събитие с огромно историческо значение и широк обществен отзвук", посочи Джамбазки.

Според него именно базиликата е подходящото място за вечен покой на владетеля.

"Именно там е достойното място за вечен покой на великия български владетел", каза той.

Джамбазки обръща внимание и на връзката на цар Самуил с комит Никола, неговия баща. "Неговият баща, комит Никола, е управлявал обширни територии, известни условно като "Софийска област", които далеч надхвърляли границите на днешната административна област, по времето на Първото българско царство."

По думите му връщането на останките на владетеля би имало значение и за настоящото управление.

"Това ще е огромно историческо постижение на министър-председателя Радев."

В края на X век България е изправена пред тежко изпитание. След Златния век на цар Симеон Велики държавата постепенно губи позиции, а руските походи и последвалата византийска окупация през 968-971 г. нанасят тежък удар върху нейното единство, отбеляза Джамбазки.

В западните български земи съпротивата срещу византийската власт продължава, като начело застават четиримата синове на комит Никола - Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Те поемат управлението на свободните български земи, докато законният цар Роман е пленник във Византия.

През 976 г. българите въстават срещу византийската власт. Постепенно Самуил се утвърждава като водещ военачалник и държавник. През 986 г. войските му нанасят тежко поражение на император Василий II при Траянови врата.

Победата при Траянови врата се превръща в един от значимите моменти в съпротивата на българската държава срещу Византия.

"Историята на Самуил не е история на някакво отделно "Западно българско царство". Става дума за продължението на същата българска държава, съхранила своите традиции, църква и институции, въпреки загубата на старите столици и източните си земи", каза Джамбазки.

Според Джамбазки Самуил е наследник на тази държавност и символ на борбата за нейното възстановяване. "Самуил е наследник на тази държавност и символ на борбата за нейното възстановяване. Неговата история е част от една от най-драматичните страници в българското Средновековие - епопея на съпротивата, държавната приемственост и стремежа към независимост", завърши той.