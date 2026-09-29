Новини
Търси
Подкаст
Общество

Проф. Христо Матанов за връщането на цар Самуил: Епохално събитие и резултат от тайна дипломация

Проф. Христо Матанов за връщането на цар Самуил: Епохално събитие и резултат от тайна дипломация
БТА

Пред NOVA той разказа и за историята около откриването на останките

Днес водещата тема е връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Премиерът Румен Радев съобщи, че е постигнато споразумение с Гърция и останките ще бъдат предадени на българската държава.

За преподавателя по Българско средновековие в Софийския университет проф. Христо Матанов новината е била изненада, но според него тя показва, че задкулисната дипломация понякога дава резултат.

Пред NOVA той разказа и за историята около откриването на останките. Те са намерени през 1969 г. при археологически разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог Николаос Муцопулос.

Според Матанов Муцопулос ги е идентифицирал като останките на цар Самуил, наред с други данни, благодарение на следи от стара рана, свързвана с битката при Сперахей.

„В своята София“ Самуил е приел християнството, отбеляза още проф. Матанов, като подчерта историческата връзка на владетеля с българската столица.

По думите му случващото се е „епохално събитие“, но предстои да стане ясно какво е получила Гърция в замяна на предаването на останките. Матанов направи предположение, че е възможно да става дума за предмет от църквата „Свети Йоан Предтеча“ край Серес, свързан с период, когато районът е бил под българска власт. Той обаче изрично уточни, че това е само негова хипотеза и няма потвърждение за подобна договорка.

Според Матанов новината има значение и за отношенията със Северна Македония. Той я определи като сериозен удар по позициите на Скопие по историческата тема.

Предаването на останките на цар Самуил обаче няма да е единственият жест. Очаква се на България да бъдат предадени и още два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство.

Така след десетилетия на преговори останките на владетеля, управлявал България в края на X и началото на XI век, се очаква да се завърнат в страната.

Още по темата

Петър Витанов, ПБ: След столетия далеч от родината цар Самуил се връща у дома

Петър Витанов, ПБ: След столетия далеч от родината цар Самуил се връща у дома

Медиите в Северна Македония отразиха новината за завръщането на тленните останки на цар Самуил в България

Медиите в Северна Македония отразиха новината за завръщането на тленните останки на цар Самуил в България

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Гърция се готви да върне на България тленните останки на цар Самуил

Гърция се готви да върне на България тленните останки на цар Самуил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Водещи

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Току-що
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 3 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 5 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 12 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 13 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 26 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 27 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 27 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 28 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

  • Преди 36 минути
Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

  • Преди 38 минути