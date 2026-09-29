Проф. Христо Матанов за връщането на цар Самуил: Епохално събитие и резултат от тайна дипломация

Днес водещата тема е връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Премиерът Румен Радев съобщи, че е постигнато споразумение с Гърция и останките ще бъдат предадени на българската държава.

За преподавателя по Българско средновековие в Софийския университет проф. Христо Матанов новината е била изненада, но според него тя показва, че задкулисната дипломация понякога дава резултат.

Пред NOVA той разказа и за историята около откриването на останките. Те са намерени през 1969 г. при археологически разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог Николаос Муцопулос.

Според Матанов Муцопулос ги е идентифицирал като останките на цар Самуил, наред с други данни, благодарение на следи от стара рана, свързвана с битката при Сперахей.

„В своята София“ Самуил е приел християнството, отбеляза още проф. Матанов, като подчерта историческата връзка на владетеля с българската столица.

По думите му случващото се е „епохално събитие“, но предстои да стане ясно какво е получила Гърция в замяна на предаването на останките. Матанов направи предположение, че е възможно да става дума за предмет от църквата „Свети Йоан Предтеча“ край Серес, свързан с период, когато районът е бил под българска власт. Той обаче изрично уточни, че това е само негова хипотеза и няма потвърждение за подобна договорка.

Според Матанов новината има значение и за отношенията със Северна Македония. Той я определи като сериозен удар по позициите на Скопие по историческата тема.

Предаването на останките на цар Самуил обаче няма да е единственият жест. Очаква се на България да бъдат предадени и още два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство.

Така след десетилетия на преговори останките на владетеля, управлявал България в края на X и началото на XI век, се очаква да се завърнат в страната.