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Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обединяват усилия срещу нарушенията на изборите

Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обединяват усилия срещу нарушенията на изборите

Институциите са обсъдили механизмите за обмен на информация, своевременното разглеждане на постъпващите сигнали и предприемането на действия при установени нарушения в рамките на законовите им правомощия

Ръководителите на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия обсъдиха координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен и прозрачен изборен процес, съобщиха от държавното обвинение.

В срещата участваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, заместник-главният прокурор Магдалена Лазарова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, представители на ЦИК и членове на Националното междуведомствено звено за предстоящите избори.

Основен акцент в разговорите са били превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и защитата на политическите права на гражданите.

Институциите са обсъдили механизмите за обмен на информация, своевременното разглеждане на постъпващите сигнали и предприемането на действия при установени нарушения в рамките на законовите им правомощия.

Ваня Стефанова е потвърдила ангажимента на прокуратурата да подкрепя активно действията на МВР и останалите държавни органи срещу престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите.

На предстоящия вот ще се гласува предимно с машини. Хартиени бюлетини ще се използват в предвидените от закона изключения, сред които секции с по-малко от 300 избиратели, подвижни избирателни секции, както и секции в лечебни заведения и домове за възрастни хора.

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