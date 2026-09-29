Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код за силен и бурен вятър е обявен за шест области в страната за сряда, 30 септември. На места скоростта на вятъра се очаква да достига до 90 км/ч.

Предупреждението е в сила за Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В засегнатите райони вятърът ще бъде със скорост между 50 и 90 км/ч.

В сряда сутринта минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а в София - около 10 градуса.

Над Северна България облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, като през деня ще преобладава слънчево време.

В Южна България облачността ще остане значителна, но през втората половина на деня също ще започне да намалява. Слаб дъжд е възможен на отделни места, предимно в югоизточните райони.

Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса.

През следващите три дни в Западна България времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо, докато на изток ще остане по-облачно.

По Черноморието ще бъде ветровито, с умерен и силен северен вятър и валежи от дъжд. По-значителни количества се очакват в района на Странджа.

В отделни котловини в Западна България минималните температури през следващите дни могат да паднат до 3-4 градуса, като ще има условия и за слана.