Бразилия победи Австралия от втория опит

Бразилският национален отбор победи Австралия с 4:2 във втората си контрола срещу този съперник в рамките на няколко дни. На 25 септември селекцията на Карло Анчелоти се измъкна от загуба с късен изравнителен гол на Раян за 1:1, но сега се развихри на стадион „Ланг Парк" в Бризбейн.

Анчелоти подготвя сериозно подмладяване на Бразилия

„Селесао" спечели с 4:2, въпреки че домакините дадоха сериозен отпор през първото полувреме. Вандерсон изведе Бразилия напред още в 3-ата минута, но Алесандро Чиркати възстанови равенството след половин час игра. Конър Меткалф осъществи пълен обрат за Австралия, а в добавеното време капитанът Рафиня реализира за 2:2.

През втората част петкратният световен шампион все пак се наложи с попадения на Бруно Гимараеш (69') и Винисиус (80') от дузпа. Бразилското турне се пренася на азиатска земя, където тимът на Анчелоти ще гостува на Индия (3 октомври), а в средата на ноември ще играе срещу Япония и Сингапур - последни два мача за 2026 година.