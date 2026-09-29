Откриха Националния STEM център в "София тех парк"

Новата сграда на Националния STEM център беше официално открита днес в "София тех парк". Центърът е създаден с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се използва за обучение на ученици, подготовка на олимпийските отбори и квалификация на учители.

Премиерът Румен Радев определи откриването като значимо събитие за българското образование и страната.

"Това не е просто инвестиция в сгради и оборудване, а инвестиция в модерно образование, в знание, в съвременна икономика и в бъдещето на България", заяви той.

По думите му новият център ще даде възможност на талантливи деца да експериментират, да търсят решения и да развиват практически умения, като едновременно с това ще се превърне и в дом за българските олимпийски отбори.

Директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров определи деня като исторически за STEM образованието у нас. Проектът е на стойност близо 19 млн. евро, а сградата е разположена на четири нива, с обща площ над 6000 кв. м и капацитет за повече от 250 обучаеми едновременно.

В новия център ще се развиват природни науки, математика и информатика, роботика и кибер-физични системи, зелени технологии, дизайн и 3D прототипиране. Ще има и пространства за дигитално и аудио-визуално изкуство, както и практически обучения и състезания.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви, че центърът ще даде нови възможности за развитие на естественото любопитство на младите хора и ще подпомогне подготовката на най-добрите български ученици.

По време на церемонията ученици демонстрираха възможностите на центъра в областта на роботиката, изкуствения интелект, природните науки, дизайна, 3D прототипирането и дигиталните технологии.

Изграждането на Националния STEM център започна през май 2025 г. Проектът е част от по-широката програма за развитие на STEM образованието, по която се изграждат центрове и в училища в цялата страна.