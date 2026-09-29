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Допълнителни 12 млн. евро за автобусите: Целта е да не поскъпват билетите

Допълнителни 12 млн. евро за автобусите: Целта е да не поскъпват билетите
БТА

Допълнителното финансиране е за нерентабилни градски линии на фона на поскъпването на горивата

Правителството одобри допълнителни 12 млн. евро за субсидиране на нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Мярката цели да гарантира запазването на транспортните услуги и да намали риска от повишаване на цените на билетите.

Средствата ще бъдат предоставени чрез допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. и са предназначени за тези от тях, които вече получават финансиране за този вид превози.

От Министерския съвет посочват, че допълнителната подкрепа се налага заради значителното поскъпване на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток.

Очаква се финансирането да помогне за непрекъснатото обслужване на нерентабилните градски автобусни линии, както и да ограничи риска по-високите разходи на превозвачите да доведат до поскъпване на превозните документи.

Правителството одобри и трансфери до 18 млн. евро за междуселищните автобусни линии заради увеличението на цените на горивата след 28 февруари.

Тези до 18 млн. евро обаче не представляват ново отпускане на средства. Финансирането е било предоставено на общините още през април при условията на временно финансиране, а сегашното решение урежда отразяването му в отношенията между общинските и централния бюджет.

Според правителството мерките трябва да гарантират нормалното функциониране на обществения автобусен транспорт, включително в малките и отдалечените населени места.

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