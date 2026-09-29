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АПИ търси изпълнител за 108-метров мост по пътя Смолян - Пампорово

АПИ търси изпълнител за 108-метров мост по пътя Смолян - Пампорово
БТА

За възстановяването на трасето са предвидени 9,06 млн. евро без ДДС, а оферти се подават до 26 октомври

Обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на укрепителните дейности по третокласния път Смолян - Пампорово, в района на Райкови ливади, обяви Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Предвидените средства са 9 060 000 евро без ДДС от бюджета на АПИ, а оферти могат да бъдат подавани до 26 октомври т. г.

Заради свлачище, активирало се на 1 май т. г., участъкът е затворен за движение. Процесът е разрушил около 80 м от републиканския път и е компрометирал пътната конструкция на отсечка с дължина около 100 м.

Третокласният път е основна пътна артерия към курортния комплекс Пампорово. За да гарантира безопасността на гражданите, АПИ е ограничила движението по трасето, докато геолози и проектанти работят по определяне на необходимите мерки за укрепването му.

За обекта е разработен идеен проект с три проектни решения. За трайното възстановяване на засегнатия пътен участък Технико-икономическият съвет при ОПУ-Смолян е избрал вариант за изграждане на мостово съоръжение.

Мостът ще бъде с дължина 108 м и напречен габарит 12 м, включващ две пътни ленти по 4 м и два тротоарни блока по 2 м. За стълбовете и устоите е предвидено дълбоко пилотно фундиране.

550 календарни дни е прогнозният срок за изпълнение на строително-монтажните дейности.

Техническият проект ще бъде разработен на три междинни етапа. Първият трябва да бъде завършен в срок до 30 календарни дни от предоставянето на гаранция от изпълнителя. Проектната документация за втория етап трябва да бъде разработена и представена не по-късно от 150-ия календарен ден от срока за изпълнение на СМР, а за третия - не по-късно от 200 календарни дни от срока за изпълнение на СМР.

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