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От 6 на 4: Променят районите за планиране в България

От 6 на 4: Променят районите за планиране в България
БТА

Създава се отделен Столичен район, а административните граници на 28-те области се запазват

Районите за планиране в България ще бъдат намалени от шест на четири, като София ще бъде обособена в самостоятелен Столичен район. Промените са част от изменения в Закона за регионалното развитие, одобрени от правителството.

Новото райониране предвижда създаването на Северен, Източен, Южен и Столичен район за планиране. Въпреки промяната административните граници на всички 28 области и общините в тях се запазват.

Северният район ще включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

В Източния район ще попадат Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще обхваща Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Столична община ще образува самостоятелен Столичен район.

Променя се и по-високото статистическо ниво. Сегашните две статистически зони от ниво NUTS 1 ще бъдат обединени в една, която ще обхваща цялата страна.

Промените са свързани с привеждането на българското законодателство към новата европейска класификация NUTS, като новото райониране трябва да започне да се прилага от 1 януари 2027 г. Правителствени документи от тази година също посочват преминаването към четири региона на ниво NUTS 2.

След промяната регионалните съвети за развитие също ще бъдат намалени от шест на четири. За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за Столичния район е предвиден отделен план за интегрирано развитие.

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