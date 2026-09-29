Белгия изпраща три изтребителя F-16 на Украйна до края на годината

Белгия ще предаде три изтребителя Ф-16 на Украйна до края на тази година. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя Ф-16 до края на тази година“, написа Зеленски в социалната мрежа Х. Той добави, че „ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура“.

Украинският президент допълни, че страната му вече е получила „спешни доставки“ на боеприпаси за изтребители Ф-16 от Белгия, Испания и други европейски партньори.

Тази стъпка е част от по-широкия ангажимент на международната авиационна коалиция за Украйна, водена от Нидерландия и Дания, които вече започнаха доставките на десетки договорени западни самолети, припомня ТАРАЛЕЖ. Към инициативата се присъедини и Норвегия, която пое ангажимент да завърши трансфера на своите обещани бойни машини. Паралелно с това държави като Франция и Швеция подготвят почвата за предоставяне и на други модерни авиационни платформи като Mirage 2000-5 и JAS 39 Gripen в средносрочен план.