Фотокапан издаде нарушител край Свищов, глобата е 1500 евро
Фирмата е заснета, докато изхвърля строителни отпадъци на нерегламентирано място
Мобилен фотокапан е заснел фирма, докато незаконно изхвърля строителни отпадъци в местността Павловлията край Свищов. Нарушителят вече е установен и му е съставен акт, съобщиха от Общината.
Записът е направен от един от 15-те нови мобилни фотокапана, разположени на територията на общината в борбата срещу нерегламентираните сметища.
След установяването на юридическото лице е съставен акт по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов и Закона за управление на отпадъците.
При първо подобно нарушение санкцията за юридическо лице е 1500 евро, уточняват от местната администрация.
Фотокапаните се разполагат на различни места и могат да заснемат нарушения както в градската среда, така и в периферните райони. За избора на част от местата помагат и сигналите, подавани от граждани.
От Общината посочват, че самоличността на хората, които подават сигнали, остава защитена, и призовават жителите да продължат да съобщават за незаконно изхвърляне на отпадъци.
Според администрацията на установените нарушители ще бъдат налагани санкции съгласно действащото законодателство.