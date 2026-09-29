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Фотокапан издаде нарушител край Свищов, глобата е 1500 евро

Фотокапан издаде нарушител край Свищов, глобата е 1500 евро
БТА

Фирмата е заснета, докато изхвърля строителни отпадъци на нерегламентирано място

Мобилен фотокапан е заснел фирма, докато незаконно изхвърля строителни отпадъци в местността Павловлията край Свищов. Нарушителят вече е установен и му е съставен акт, съобщиха от Общината.

Записът е направен от един от 15-те нови мобилни фотокапана, разположени на територията на общината в борбата срещу нерегламентираните сметища.

След установяването на юридическото лице е съставен акт по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов и Закона за управление на отпадъците.

При първо подобно нарушение санкцията за юридическо лице е 1500 евро, уточняват от местната администрация.

Фотокапаните се разполагат на различни места и могат да заснемат нарушения както в градската среда, така и в периферните райони. За избора на част от местата помагат и сигналите, подавани от граждани.

От Общината посочват, че самоличността на хората, които подават сигнали, остава защитена, и призовават жителите да продължат да съобщават за незаконно изхвърляне на отпадъци.

Според администрацията на установените нарушители ще бъдат налагани санкции съгласно действащото законодателство.

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