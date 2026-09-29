По 50 евро без кандидатстване: Плащанията започват на 1 октомври

От 1 октомври започва изплащането на т.нар. "инфлационен чек" - еднократна помощ от 50 евро, предназначена за хора и семейства от уязвими групи. Очаква се мярката да достигне до над 550 000 души.

За получаването на средствата няма да е необходимо подаването на ново заявление или представянето на допълнителни документи. Правоимащите ще бъдат определяни служебно въз основа на информацията, с която институциите вече разполагат.

Сред групите, които попадат в обхвата на мярката, са семейства, получаващи целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца без родителска грижа, деца, настанени при близки или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали. Ако човек отговаря на повече от едно основание, компенсацията се получава само веднъж.

Парите ще се изплащат по банков път или чрез пощенски оператор, според начина, по който правоимащият вече получава съответната социална помощ. В пощенските клонове средствата ще могат да бъдат получавани от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

Мярката е въведена заради отражението на по-високите цени на горивата върху разходите за стоки и услуги. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че помощта вече не е обвързана единствено с притежанието на автомобил.

Общият бюджет на "инфлационния чек" е 30 млн. евро.

Паралелно с това се обсъжда създаването на Кодекс за социална закрила, който да обедини различните форми на социално подпомагане и да улесни достъпа на хората до информация за помощите, на които имат право.