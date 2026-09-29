Новини
Търси
Подкаст
Общество

По 50 евро без кандидатстване: Плащанията започват на 1 октомври

По 50 евро без кандидатстване: Плащанията започват на 1 октомври
Pixabay

Еднократната помощ е за хора и семейства от уязвими групи, а заявления няма да се подават

От 1 октомври започва изплащането на т.нар. "инфлационен чек" - еднократна помощ от 50 евро, предназначена за хора и семейства от уязвими групи. Очаква се мярката да достигне до над 550 000 души.

За получаването на средствата няма да е необходимо подаването на ново заявление или представянето на допълнителни документи. Правоимащите ще бъдат определяни служебно въз основа на информацията, с която институциите вече разполагат.

Сред групите, които попадат в обхвата на мярката, са семейства, получаващи целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца без родителска грижа, деца, настанени при близки или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали. Ако човек отговаря на повече от едно основание, компенсацията се получава само веднъж.

Парите ще се изплащат по банков път или чрез пощенски оператор, според начина, по който правоимащият вече получава съответната социална помощ. В пощенските клонове средствата ще могат да бъдат получавани от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември

Мярката е въведена заради отражението на по-високите цени на горивата върху разходите за стоки и услуги. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че помощта вече не е обвързана единствено с притежанието на автомобил. 

Общият бюджет на "инфлационния чек" е 30 млн. евро. 

Паралелно с това се обсъжда създаването на Кодекс за социална закрила, който да обедини различните форми на социално подпомагане и да улесни достъпа на хората до информация за помощите, на които имат право.

Още по темата

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Асен Василев: Правителството изпуска кризата с горивата, задава се сериозен инфлационен шок (ВИДЕО)

Асен Василев: Правителството изпуска кризата с горивата, задава се сериозен инфлационен шок (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

От 6 на 4: Променят районите за планиране в България

От 6 на 4: Променят районите за планиране в България

Откриха нов учебен център за пожарникари и спасители край Благоевград

Откриха нов учебен център за пожарникари и спасители край Благоевград

Водещи

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

  • Преди 3 минути
Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

  • Преди 10 минути
Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

  • Преди 21 минути
Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

  • Преди 23 минути
Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

  • Преди 27 минути
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

  • Преди 39 минути
Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

  • Преди 43 минути
Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

  • Преди 56 минути
МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

  • Преди 1 час
Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

  • Преди 1 час
По 50 евро без кандидатстване: Плащанията започват на 1 октомври

По 50 евро без кандидатстване: Плащанията започват на 1 октомври

  • Преди 1 час