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Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове
БТА

Бившият №1 триумфира в Ханджоу срещу сънародника си Андрей Рубльов

Даниил Медведев спечели третата си титла за сезон 2026, след като триумфира на турнира от сериите АТР 250 в Ханджоу, Китай. В директен сблъсък между първите двама поставени в схемата бившият номер 1 в света надигра добрия си приятел Андрей Рубльов със 7:5, 6:4.

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„Винаги има малко повече заложено на карта. Мисля, че се справих добре. Играх силно във важните моменти и съм наистина щастлив от нивото си.", сподели шампионът след срещата, увеличавайки аванса си в преките мачове срещу Рубльов на 8-2 победи.

Титлата във вторник бе под №22 за Медведев на твърди кортове, с което той се изравни с Майкъл Ченг, Стефан Едберг и Джон Макенроу на 11-ата позиция по този показател в Оупън ерата. Медведев вече има баланс от 38 победи и 16 загуби през сезона, като 27 от спечелените срещи са на твърди настилки - постижение, с което дели лидерската позиция в Тура с Александър Зверев.

По същото време Алехандро Давидович Фокина спечели титлата на турнира в китайския град Чънду. Испанецът спаси четири сетбола във втория сет, за да сломи съпротивата на поляка Хуберт Хуркач - 6:4, 7:6(7).

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