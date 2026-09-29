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ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж
АП/БТА

Външният министър на Естония Маргус Цахкна съобщи, че разследването е потвърдило руската следа

Европейският съюз и НАТО декларираха подкрепа за Естония, след като властите в Талин официално обявиха, че разполагат с доказателства за руски „акт на саботаж“ при палежа в оръжейна компания през август. Информацията предава Франс прес.

Външният министър на Естония Маргус Цахкна съобщи, че разследването е потвърдило руската следа. По думите му палежът в сградата на компанията за наземни дронове Milrem Robotics е организиран от специалните служби на Руската федерация. В отговор на провокацията Талин незабавно е извикал руския посланик. Цахкна допълни, че преките извършители на атаката вече са задържани. Според естонското правителство става въпрос за трима заподозрени (поне двама от които латвийски граждани), хванати в Латвия дни след инцидента и впоследствие екстрадирани. Самият пожар в столичното предприятие избухна през нощта на 15 август, без да причини сериозни щети или човешки жертви.

Кремъл незабавно и остро отхвърли обвиненията на естонската страна, определяйки ги като клевета.

„Подобни твърдения са неоснователни, безотговорни, изобщо не отразяват реалността и не са подкрепени с никакви аргументи“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

Западните лидери обаче видяха в инцидента част от по-широка хибридна офанзива. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Москва се опитва да отслаби евроатлантическата решимост и да спре помощта за Киев.

„Но Русия бива възпирана. Тя се проваля на бойното поле, точно както не успява да подкопае единството ни и подкрепата ни за Украйна“, категоричен бе Рюте.

Европейският съюз също изрази пълна солидарност, като говорителят на ЕК Кристиан Виганд потвърди, че опитите на Москва за сплашване на Европа няма да успеят. Френският президент Еманюел Макрон се присъедини към осъдителните позиции в мрежата Х, напомняйки за друг скорошен сериозен инцидент - опита за нападение с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг, Германия. Макрон предупреди Русия, че няма да сломи европейското единство.

Сериозността на ситуацията беше потвърдена и от скандинавските и балтийските партньори. Шведският премиер Улф Кристершон определи атаката като заплаха срещу цяла Европа, а литовският външен министър Кестутис Будрис коментира, че „следите на Русия са навсякъде“. От своя страна латвийският президент Едгарс Ринкевич призова този акт да послужи като мотив за още по-мащабно подпомагане на Киев.

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