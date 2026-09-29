Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души вече са заявили участие в тазгодишния национален поход "По стъпките на Самуиловите воини", който ще се проведе за 13-и път на 4 октомври. Броят на желаещите продължава да се увеличава, съобщи за БТА Гергана Сандъкчиева от организаторите.

По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на цар Самуил. Участниците ще изминат петкилометров исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей "Самуилова крепост" в посока село Ключ. Пътят следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войски и византийската армия.

Сред заявилите участие тази година има и нови групи. За първи път в похода ще се включат Младежкият център в Гоце Делчев, както и спортно-туристически сдружения от Сандански и София. Интерес има и от семейства от различни градове, сред които Благоевград, Ботевград и София.

Участниците са от различни възрастови групи. В предварителните списъци фигурират хора на около 60-70 години, както и дете на малко повече от една година. Кои ще бъдат най-младият и най-възрастният участник обаче ще стане ясно на място.

През миналата година в 12-ото издание на похода се включиха над 1400 деца и възрастни. Най-малкият участник тогава беше едва на четири месеца, а най-възрастният - на 86 години.

Окончателният брой на участниците в тазгодишното издание ще стане ясен непосредствено преди началото и по време на самия поход.