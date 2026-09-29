Вицепремиерът Пулев: Публично-частните партньорства ще бъдат инструмент за модернизация на инфраструктурата

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и вицепрезидентът на Европейската банка за възстановяване и развитие Марк Боумън подписаха Меморандум за разбирателство, насочен към създаването на механизъм за подготовка на публично-частни партньорства.

"ЕБВР е златният стандарт в международното финансиране и в областта на банките за развитие. Целта ни е публично-частните партньорства да се превърнат в инструмент за модернизация на инфраструктурата и за мобилизиране на допълнителен частен ресурс", заяви Пулев.

Меморандумът предвижда ЕБВР да подпомага подготовката и структурирането на инвестиционни проекти, включително чрез предпроектни проучвания, анализи за осъществимост и разпределение на рисковете. Целта е проектите да могат да комбинират частно финансиране със средства от Европейския съюз.

Сред приоритетните области са енергетиката, индустриалните зони, транспортната и друга ключова инфраструктура. Като пример Пулев посочи Индустриалната зона "Доброславци", която според него има потенциал за развитие чрез комбинация от публичен ресурс, частен капитал и стратегически инвеститори.

"Искаме да имаме активна роля в модернизацията на инфраструктурата в страната чрез публично-частни партньорства. Вярваме, че това е пътят напред", каза вицепремиерът.

Пулев съобщи още, че се подготвя нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, чиято цел е да създаде по-предвидими условия за реализацията на подобни проекти и едновременно с това да защити обществения интерес.

От своя страна Марк Боумън подчерта, че публично-частните партньорства могат да бъдат ефективен инструмент за привличане на частни инвестиции в инфраструктурата.

"Вярваме, че това е отличен начин да привлечем така необходимите частни инвестиции в инфраструктурата тук, в България", заяви вицепрезидентът на ЕБВР.