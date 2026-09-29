Тодор Янчев: Победата срещу Португалия ще ни даде самочувствие
Излзиаме срещу Чехия да покажем нашите достойнства, обяви селекционерът на младежите
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев говори преди гостуването на Чехия от квалификациите за европейското първенство.
„Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат", каза треньорът.
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„Неминуемо тази победа трябва да даде криле и самочувствие в отбора, защото на моменти имам чувството, че се свиваме и играем притеснително, което не е ок за нас. Знаем какво можем, само трябва да го покажем.
Не, не би трябвало да има напрежение. Самите те са много осъзнати момчета и знаят с какво разполагаме, знаят какви са ни проблемите. И преди мача с Португалия бяхме наясно, така че е изключено напрежението от залога на мача да им повлияе.
Да, лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, заяви Тодор Янчев.