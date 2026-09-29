Фридрих Мерц и партията му продължават да губят доверие в Германия

Общественото доверие в германския консервативен блок на канцлера Фридрих Мерц продължава да се свива, като подкрепата за съюза ХДС/ХСС падна до критичните 19 процента. Това показват данните от новото национално социологическо изследване „Трендбарометер“, проведено от агенция „Форза“ за телевизиите RTL и n-tv, предаде агенция ДПА.

Новите резултати регистрират спад от един процентен пункт за консерваторите спрямо предходната седмица.

На този блед фон крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) също губи един пункт от позициите си, но остава безапелационен политически лидер в страната с 26 на сто електорална подкрепа. При останалите формации се наблюдава леко пренареждане – „Зелените“ отстъпват с един пункт до 16 процента, докато управляващата лявоцентристка Германска социалдемократическа партия (ГСДП) бележи ръст от два пункта и достига 14 на сто. В същото време крайнолявата партия „Левите“ запазва позициите си на равнище от 12 процента, либералите от Свободната демократическа партия (СДП) остават с 4 на сто (под прага за влизане в Бундестага), а новата формация „Алиансът на Сара Вагенкнехт“ (АСВ) събира едва 3 процента.

Паралелно с партийния срив рейтингът на самия канцлер Фридрих Мерц остава рекордно нисък. Едва 11 процента от германците одобряват неговите действия начело на изпълнителната власт, докато огромното мнозинство от 87 на сто изразяват категорично недоволство от работата му. Проучването на „Форза“ е проведено в периода между 22 и 28 септември сред 2501 респонденти при максимална статистическа грешка от 2,5%.

Тенденцията за тежък отлив на гласове от традиционната десница се потвърждава и от алтернативно изследване на института „Инса“ (Insa), проведено сред 2001 души между 25 и 28 септември. В техния седмичен мониторинг блокът ХДС/ХСС също закотвя одобрението си на 19 на сто, докато тук преднината на АзГ е още по-категорична – 29,5 процента. При данните на „Инса“ социалдемократите от ГСДП и „Зелените“ са напълно изравнени с по 14,5 на сто, а партийният актив на „Левите“ възлиза на 10 процента, като допустимото статистическо отклонение отново е в рамките на 2,5 на сто.