УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви, че „царят е гол“ в остра атака срещу президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия провалил се план за продажба на дял от търговските права на управляващия орган на частни инвеститори.

ФИФА обвини УЕФА в кампания с дезинформация

В речта си пред Общото събрание на европейските футболни клубове в Копенхаген Чеферин се позова на приказката на Ханс Кристиан Андерсен „Новите дрехи на царя", като критикува езика, използван от ФИФА в защита на отложения проект FIFA Forward Enterprise на Инфантино.

„Преди почти 200 години Андерсен написа „Новите дрехи на царя", каза Чеферин. „Всички знаем историята. Един цар е убеден, че носи великолепни дрехи - дрехи, за които му казват, че само глупавите или неспособните не могат да видят. Дворът му се съгласява с това, докато едно дете просто не казва на глас това, което всички виждат. Царят е гол".