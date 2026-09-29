Новини
Търси
Подкаст
Спорт

България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

Националният отбор е в търсене на първа победа в Лигата на нациите

България излиза срещу Естония в опит да запише първа победа в Лигата на нациите. Мачът довечера е възможност за реванш на националите, които само преди няколко дни допуснаха обрат срещу Люксембург. Естония завъртя бойко реми като гост на Исландия (1:1).

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

От сметките на Александър Димитров отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Българският треньор започва с най-доброто, с което разполага към момента.

В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година записахме реми и победа - в квалификациите за Евро 2004.

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 4. Илия Груев, 7. Борислав Цонев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков

Селекционер: Александър Димитров

Естония: 1. Карл Хайн – 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскотши, 18. Карол Метс (К), 5. Ерко Йоне Тугяс, 7. Роби Саарма – 4. Матиас Кайт, 8. Маркус Соометс, 20. Маркус Поом, 14. Патрик Кристал – 9. Карел Мустмаа

Селекционер: Юрген Хен

 

Още по темата

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

"Уплашихме се, че ще бием Люксембург" - докъде стигна националният отбор?

"Уплашихме се, че ще бием Люксембург" - докъде стигна националният отбор?

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Тодор Янчев: Победата срещу Португалия ще ни даде самочувствие

Тодор Янчев: Победата срещу Португалия ще ни даде самочувствие

Водещи

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Изграждат Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

  • Преди 10 минути
Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

Най-важното от света на 29.09.2026-та г.

  • Преди 15 минути
Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

Директорът на Айфеловата кула подаде оставка след скандал с хиндуистка група

  • Преди 24 минути
Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Спортни шампиони в „Игра на контрол“ срещу агресията сред младите

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

Васил Божков: Наско Сираков продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона

  • Преди 32 минути
МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

Берлин: Русия отказва да води сериозни мирни преговори за Украйна

  • Преди 41 минути
ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

  • Преди 42 минути
Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

Двама пилоти катапултираха при кацане на американски самолетоносач

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 29.09.2026 г.

Най-важното от България на 29.09.2026 г.

  • Преди 1 час
Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

Общински кметове напуснаха опозицията и преминаха към партията на Ердоган

  • Преди 1 час
България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

Най-важното от спорта на 29.09.2026 година

  • Преди 2 часа