България излиза с най-доброто срещу Естония (Състави)

България излиза срещу Естония в опит да запише първа победа в Лигата на нациите. Мачът довечера е възможност за реванш на националите, които само преди няколко дни допуснаха обрат срещу Люксембург. Естония завъртя бойко реми като гост на Исландия (1:1).

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

От сметките на Александър Димитров отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Българският треньор започва с най-доброто, с което разполага към момента.

В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година записахме реми и победа - в квалификациите за Евро 2004.

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 4. Илия Груев, 7. Борислав Цонев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков

Селекционер: Александър Димитров

Естония: 1. Карл Хайн – 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскотши, 18. Карол Метс (К), 5. Ерко Йоне Тугяс, 7. Роби Саарма – 4. Матиас Кайт, 8. Маркус Соометс, 20. Маркус Поом, 14. Патрик Кристал – 9. Карел Мустмаа

Селекционер: Юрген Хен