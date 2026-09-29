Най-важното от България на 29.09.2026 г.

България и Гърция са постигнали историческо споразумение за връщането на тленните останки на българския цар Самуил в родината. Това обяви премиерът Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет. По думите му правителството ще одобри текста на споразумението и ще упълномощи министъра на културата да го подпише с гръцкия си колега.

„След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина“.

Споразумението предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви.

Радев припомни, че стремежът на българската държава да върне тленните останки на цар Самуил датира от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в базиликата, изградена от цар Самуил на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро.

„Вече шест десетилетия не спираме усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“

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Той отправи своеобразна покана към кандидата да представи позициите си пред структурите на партията. „Елате при кмета. Ще съберем организацията. Ще си представите какво ще правите. И тогава вече може, като седнем като партийно ръководство, да кажем кого да подкрепим и какво да кажем на хората“, заяви той.

Той очерта и част от хората, които според него могат в бъдеще да поемат по-голяма отговорност в партията и държавното управление. Наред с Живко Тодоров той посочи кмета на Бургас Димитър Николов и кмета на Велико Търново Даниел Панов.

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