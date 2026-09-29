Не са открити експлозиви при заговора срещу британската авиобаза

Британската полиция за борба с тероризма съобщи, че не са открити самоделни взривни устройства в рамките на разследването на предполагаем заговор, насочен срещу британска военновъздушна база, използвана от американските сили за удари срещу Иран. Това предава Ройтерс.

От полицията уточниха, че при претърсването на автомобили на мястото на инцидента е иззето количество бензин. Органите на реда добавиха, че са извършени обиски на имоти в Лондон, а следствените действия около базата РАФ „Ферфорд“ (RAF Fairford) се свиват и се очаква да приключат напълно до сряда.

Петимата мъже, арестувани в неделя, остават обект на разследване, след като бяха освободени под гаранция. Полицията подчерта, че решението за тяхното пускане е изцяло продиктувано от нуждите на разследването.

„Разбирам защо това развитие ще изненада мнозина, но бих искал да повторя, че това беше решение, свързано с разследването – решение, което се основава на опит и внимателно претегляне на полицейските правомощия“, заяви Лорънс Тейлър, ръководител на Националната полиция за борба с тероризма.

Инцидентът се развива в град Ферфорд, графство Глостършър, където на 29 септември 2026 г. бяха наложени пътни блокади. Полицията първоначално обяви извънредна ситуация в базата РАФ „Ферфорд“ и арестува няколко мъже по подозрение в престъпления съгласно Закона за взривните вещества, които впоследствие бяха пуснати на свобода под гаранция.