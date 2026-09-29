Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че "ръцете на чуждестранен участник" са замесени в инцидент, при който петима мъже са били арестувани по подозрение за експлозиви и терористични престъпления близо до британска военновъздушна база, използвана от американските сили за удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

Британската полиция обяви сериозен инцидент в базата на Кралските военновъздушни сили Феърфорд в Западна Англия след арестите рано в неделя, а правителството проведе национално извънредно заседание.

В понеделник обаче полицията освободи петимата под гаранция, но заяви, че разследването не е приключило и проверява дали са замесени лица, действащи от името на чужда държава.

Източник, запознат със ситуацията, съобщи пред Ройтерс, че три големи бели микробуса, в които мъжете изглежда са пътували, не са съдържали годни за употреба експлозиви.

Източникът заяви, че реакцията на полицията в неделя не е била основана на разузнавателна информация - индикация, че петимата не са били под пряко наблюдение - но охраната в базата е била засилена, което предполага, че е имало информация, че тя е била обект на нападение.

"Това, което се случи, това, което почти се случи, това, което можеше да се случи във Великобритания през уикенда, е много сериозна ситуация. Очевидно е, че в нея участва чуждестранен актьор. Няма да навлизам в подробности за това все още", каза Рубио в предаването "Hannity" по Fox News.

Той не представи доказателства и не даде конкретни подробности.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че инцидентът "може би" е свързан с Иран, с който Съединените щати са във война от края на февруари, и че той не би освободил заподозрените под гаранция.

"Не бих направил това", каза той.

Петимата арестувани са британски граждани на около 20-годишна възраст от Лондон. Те са били задържани в ранните часове на неделя, след като полицията е била алармирана от местен фермер за трите бели микробуса, паркирани близо до базата RAF Fairford.

Местни жители съобщиха, че сигурността в базата е била значително засилена в дните преди неделя. Местният фермер каза пред репортери, че един от съседите, който минавал с кола покрай базата в събота вечерта, е получил заповед от американските служители по сигурността да спре и да извади ръцете си от колата си.

Фермерката, която поиска да не бъде назована, се обадила в полицията, след като се върнала у дома около 1:00 часа местно време и открила три големи микробуса, паркирани на пътя, единият с фалшив телефонен номер, и група мъже с качулки и маски, които бягали.

Във вторник сутринта около базата остана голям кордон и бяха поставени пътни блокади, въпреки че местните медии съобщават, че жителите на близките домове, които са били евакуирани, се завръщат.

Западните правителства предупреждават през последните години за заплахата от враждебни играчи от Иран, Русия и други места, които организират дестабилизираща дейност или наемат посредници за осъществяване на заговори.

През април Великобритания повиши нивото на национална терористична заплаха до второто най-високо ниво след серия от антисемитски инциденти в Северен Лондон, което означава, че атаката се счита за много вероятна.

Също така наложи санкции на лица и организации, свързани с Иран, обвинявайки ги в участие във враждебна дейност, включително планиране на атаки и предоставяне на финансови услуги на групи, целящи дестабилизиране на Великобритания и други страни.

Иран отрече участие в атаки или заговори във Великобритания и другаде, а в понеделник отрече всякакво участие в инцидента във Феърфорд.