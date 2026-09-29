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Опозиционна съветничка в Белград е със счупен нос и фрактура на лицева кост след сблъсък с кмета

Опозиционна съветничка в Белград е със счупен нос и фрактура на лицева кост след сблъсък с кмета
БТА

Александър Шапич отрича да е нанасял удар на Татяна Мичич, а опозиционното движение "Крени-промени" поиска оставката му

Кметът на Белград Александър Шапич отрече да е удрял с юмрук общинската съветничка от опозиционното движение "Крени-промени" Татяна Мичич, след като организацията съобщи, че при инцидент в "Нови Белград" тя е получила фрактура на лявата носна кост и част от челюстта.

Според версията на Мичич тя и съпругът ѝ са срещнали Шапич, докато разхождали кучето си. По думите ѝ кметът се приближил към тях, започнал спор със съпруга ѝ, а когато тя застанала между двамата, била ударена в лицето. "Крени-промени" поиска Шапич да бъде отстранен от кметския пост.

Самият Шапич представи различна версия и заяви, че няма да подаде оставка.

"Не нападнах въпросната дама по този начин, освен когато тя започна да ме блъска и аз я отдалечих от себе си", заяви той, като отрече да ѝ е нанасял удар.

По думите му след инцидента той доброволно е отишъл в полицията, дал е показания и е бил тестван за алкохол и наркотици. Шапич заяви още, че ще съдейства на компетентните органи за изясняване на случая.

Третата основна прокуратура в Белград съобщи, че Мичич и съпругът ѝ са били прегледани и при тях са установени леки телесни повреди. Шапич впоследствие е бил освободен от полицейското управление, а прокуратурата продължава да изяснява обстоятелствата около сблъсъка.

Шапич, който е заместник-председател на управляващата Сръбска прогресивна партия, се извини на съпартийците си за това, че не е избегнал конфронтацията, но подчерта, че не приема обвинението, че е ударил Мичич.

Случаят предизвика остра реакция и от други опозиционни формации, които също поискаха смяната на кмета.

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