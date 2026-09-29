Австрия: Време е Западните Балкани да излязат от чакалнята на ЕС

Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер призова за конкретен напредък в присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз по време на конференция във Виена.

"Трябва най-сетне да извадим страните от Западните Балкани от чакалнята", заяви Бауер. Срещата се провежда в рамките на австрийското председателство на Славковската група и събира представители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и на Чехия и Словакия.

По думите ѝ европейската перспектива, дадена на региона преди повече от две десетилетия, вече трябва да се превърне в осезаем напредък. Бауер посочи, че постепенната интеграция трябва да носи конкретни ползи за гражданите още преди пълноправното членство, за да се запази подкрепата за необходимите реформи.

Сред сферите, в които това може да стане по-видимо, тя открои младежката политика. Според Бауер ЕС трябва и по-добре да обяснява процеса на разширяване на собствените си граждани, тъй като в част от държавите членки продължава да има скептицизъм към приемането на нови страни.

Главният преговарящ на Косово с ЕС Йетон Зулфай настоя страната му да получи кандидатски статут и да започне преговори за членство.

"Ние си написахме домашното, изпълняваме задълженията си и е време Косово да получи статут на кандидат", заяви той.

Бауер коментира и диалога между Белград и Прищина, като подчерта необходимостта от нормализиране и стабилизиране на отношенията между двете страни.

Албанският външен министър Ферит Ходжа определи европейската интеграция на страната си като "завръщане у дома", а черногорският министър по европейските въпроси Майда Горчевич заяви, че основната цел на Подгорица е Черна гора да стане 28-ият член на ЕС до 2028 г.

Конференцията във Виена идва непосредствено преди очакваните годишни доклади на Европейската комисия за разширяването и предстоящата среща на външните министри от Берлинския процес в Будва.