Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

Търговски вериги и контролни органи в Турция започнаха спешно изтегляне на определени шоколадови изделия тип „дубайски шоколад“ заради установени рискове за здравето, съобщават турски медии.

Мерките обхващат конкретни партиди и марки, при които са установени необявени върху етикетите млечни протеини и соя. Това може да представлява риск за хора с алергии или висока чувствителност към тези съставки.

По информация на турския вестник „Сьозджу“ контролните органи са установили и случаи на наличие на чужди частици в определени десерти, включително пластмасови частици.

Сред изтеглените продукти са „Алян дубай усулю чътър кюнефе“ (Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe) и „Антеп фъстъклъ сютлю чиколата“ (Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata) с продуктов код 318591, продавани в опаковки от 100 грама. В списъка попада и „Алян дубай усулю чиколаталъ трюфельс“ (Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles) с продуктов код 319456, предлаган в опаковки от 120 грама.

Според информация, цитирана от „Сьозджу“, дистрибуторската компания World of Sweets е съобщила за наличие на бактерията салмонела в популярна продуктова серия. Заради това е започнало изтегляне на засегнатите партиди от търговската мрежа.

Агенцията по хранителни стандарти (FSA) е разпоредила продуктите да бъдат незабавно премахнати от продажба и е призовала потребителите, които са ги закупили, да не ги консумират.

Салмонелата може да причини хранително отравяне, като сред възможните симптоми са висока температура, диария и коремни спазми.

Турските медии съобщават още за изискване за 48-часово поставяне под карантина на определени рискови продукти в складови бази, докато бъдат извършени необходимите проверки.

Властите обръщат внимание и на риска от разпространение на инфекцията. При поява на симптоми, свързани със салмонелна инфекция, се препоръчва засегнатите лица да ограничат контактите си с други хора, включително да не посещават работното място, училище или детска градина, докато не бъде преценено, че вече не представляват риск за околните.