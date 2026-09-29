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След смъртта на Мазонакис: Масови проверки на клиники в Гърция

След смъртта на Мазонакис: Масови проверки на клиники в Гърция

Известният певец издъхна след процедура в нерегламентирано лечебно заведение

Засилени проверки в лекарски кабинети и частни клиники в Гърция разкриват предполагаеми нарушения, свързани с извършването на медицински процедури без необходимите разрешения или квалификация, съобщават гръцки медии.

Контролът е засилен след смъртта на известния певец Йоргос Мазонакис след спорна медицинска процедура, за която се проверява дали е била извършена без необходимите лицензи. Във връзка със случая са задържани двама лекари. Част от останалите случаи са били известни и преди, но са привлекли по-голямо обществено внимание след смъртта на изпълнителя.

Според гръцката държавна телевизия ЕРТ в Солун е установена частна клиника с онкологично отделение, за което се твърди, че не е разполагало с необходимите лицензи. Въпреки това то било рекламирано на сайта на лечебното заведение и в него били лекувани множество пациенти.

Властите проверяват и твърдения, че в клиниката е прилагана химиотерапия на хора, които не са били диагностицирани със злокачествено заболяване.

Случаят придоби и политически измерения. Здравният министър Адонис Георгиадис отправи обвинения към Мария Каристиану – майка на една от жертвите при железопътната катастрофа в Темпе през 2023 г., която впоследствие влезе в политиката.

Според Георгиадис тя се представяла като „квантов лекар“, въпреки че по думите му такава медицинска специалност не съществува, и използвала апарат за биофийдбек.

Бившият председател на лекарския съюз на болничните медици в Атина и Пирея Матина Пагони заяви, че за подобно оборудване е необходим специален лиценз и че не е ясно с каква цел то се използва в кабинета на Каристиану, която е педиатър.

Каристиану отговори, че приветства всяка проверка, стига контролът да се прилага еднакво към всички. Тя на свой ред отправи критики към Георгиадис, свързани с негово участие в клиника за дълголетие и с продажбата на т.нар. „наножилетки“ срещу болки в кръста.

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