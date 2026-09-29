Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Българин пише история в мотоциклетизма

Българин пише история в мотоциклетизма

Габровецът Теодор Кабакчиев спечели най-старото хард ендуро състезание в света

Габровецът Теодор Кабакчиев спечели едно от най-емблематичните състезания в света на хард ендурото - екстремна мотоциклетна дисциплина в извънпътни условия. Става въпрос за култовото Roof of Africa в Лесото. Три изключително тежки състезателни дни поставиха на изпитание физическата и психическата издръжливост на участниците. След първия ден Кабакчиев бе четвърти, но постепенно намери своя ритъм и направи впечатляващ обрат.

Българският пилот спечели етапите през втория и третия ден и с постоянство, скорост и отлична подготовка стигна до крайния успех. В крайното класиране зад него остана актуалният шампион Мануел Литенбихлер. Сред съперниците на Кабакчиев бе и местната звезда Уейд Йънг, който също не успя да се пребори с Кабакчиев.

„Много съм щастлив. Още мислите ми са в състезанието… Като цяло имах добра първа обиколка и още от началото на втората имах добро предимство. Казах си, че просто трябва да продължавам по този начин и нещата ще се получат", бяха първите думи на щастливият победител.

Roof of Africa се провежда от 1967 г. и е определяно като най-старото действащо хард ендуро състезание в света. Трасето преминава през планините на Лесото, а участниците се изправят срещу огромни денивелации, технични участъци и височини над 3000 метра.

Още по темата

Мотоциклетист загина при катастрофа във Варна

Мотоциклетист загина при катастрофа във Варна

Моторист загина при тежка катастрофа край Лясковец

Моторист загина при тежка катастрофа край Лясковец

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

България с бронз от европейското по маутинбайк на Витоша

България с бронз от европейското по маутинбайк на Витоша

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Водещи

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

  • Преди 1 минута
Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Преди 4 минути
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 5 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 8 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 15 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 16 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 29 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 29 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 30 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 30 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

  • Преди 39 минути