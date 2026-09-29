Българин пише история в мотоциклетизма

Габровецът Теодор Кабакчиев спечели едно от най-емблематичните състезания в света на хард ендурото - екстремна мотоциклетна дисциплина в извънпътни условия. Става въпрос за култовото Roof of Africa в Лесото. Три изключително тежки състезателни дни поставиха на изпитание физическата и психическата издръжливост на участниците. След първия ден Кабакчиев бе четвърти, но постепенно намери своя ритъм и направи впечатляващ обрат.

Българският пилот спечели етапите през втория и третия ден и с постоянство, скорост и отлична подготовка стигна до крайния успех. В крайното класиране зад него остана актуалният шампион Мануел Литенбихлер. Сред съперниците на Кабакчиев бе и местната звезда Уейд Йънг, който също не успя да се пребори с Кабакчиев.

„Много съм щастлив. Още мислите ми са в състезанието… Като цяло имах добра първа обиколка и още от началото на втората имах добро предимство. Казах си, че просто трябва да продължавам по този начин и нещата ще се получат", бяха първите думи на щастливият победител.

Roof of Africa се провежда от 1967 г. и е определяно като най-старото действащо хард ендуро състезание в света. Трасето преминава през планините на Лесото, а участниците се изправят срещу огромни денивелации, технични участъци и височини над 3000 метра.