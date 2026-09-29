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Тревожна тенденция: Децата най-често стават жертви на насилие в семейството

Тревожна тенденция: Децата най-често стават жертви на насилие в семейството
Pixabay

За година от Разградско са постъпили 85 обаждания на телефон 116 111, като 53 са станали сигнали за деца в риск

Биологичното семейство продължава да бъде основното място, в което се случва насилие над деца. За област Разград в голяма част от случаите като извършител е идентифициран бащата.

Това съобщи Елена Ягоридкова, администратор на Националната телефонна линия за деца 116 111 и част от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

"Това е много тревожно за нас, защото ако децата трябва да се чувстват най-защитени в семейството, те всъщност са обект на насилие именно там", посочи Ягоридкова.

През миналата година от област Разград са постъпили 85 обаждания на Националната телефонна линия за деца, като 53 от тях са трансформирани в сигнали за дете или деца в риск.

Тенденцията се запазва и през 2026 г. За първите осем месеца броят на обажданията и сигналите е сходен с този за същия период на миналата година.

Същевременно през последните години се отчита увеличение на сигналите от граждани, станали свидетели на насилие над деца. Сред подаващите информация все по-често има и съседи. Сигнали се получават също от родители, медицински специалисти и социални работници.

Според Ягоридкова това показва по-голяма нетърпимост на обществото към насилието над деца.

При получаване на сигнал на телефон 116 111 информацията се насочва към съответния отдел "Закрила на детето" според местоживеенето на детето.

При спешни случаи сигнали могат да бъдат подавани и на телефон 112, след което институциите координират действията си според конкретния случай.

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