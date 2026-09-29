Софиянец е хванат с 2,81 промила алкохол край Елин Пелин

Софиянец е задържан, след като е установен да шофира с 2,81 промила алкохол край Елин Пелин, съобщиха от ОДМВР-София.

Около 1:00 часа през нощта автопатрул на РУ - Елин Пелин спрял за проверка лек автомобил "Опел", управляван от мъж от София. Направената проба с дрегер отчела 2,81 промила алкохол.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

При друг случай, около 17:50 часа вчера, служители на РУ - Етрополе проверили електрически мотопед, управляван от неправоспособен непълнолетен.

Полицаите установили и че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. За нарушенията са предприети административни мерки по Закона за движението по пътищата.