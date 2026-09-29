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17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания

17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания
АП/БТА

Британският финансов регулатор предприе действия срещу седем компании и разследва още 30

Британската полиция арестува 17 души при мащабна операция срещу предполагаема организирана престъпна група, заподозряна в пране на пари, фалшифициране на счетоводни документи и укриване на данъци.

В акцията са участвали повече от 800 полицаи, които рано тази сутрин са извършили претърсвания на 24 адреса в Лондон, Есекс, Хартфордшър, Кеймбриджшър и Съфолк.

Според полицията задържаните са заподозрени, че са заемали ръководни позиции в тежка организирана престъпност. Претърсванията на част от имотите продължават, като се очаква засилено полицейско присъствие в районите и през следващите дни.

Операцията е резултат от продължило няколко месеца разследване и се провежда съвместно с британския финансов регулатор. Той е предприел действия срещу седем финансови компании и е започнал разследвания срещу още 30.

От регулатора заявиха, че съвместната работа с полицията е ключова за разбиването на престъпни групи, които според властите използват финансовата система за изпиране на незаконно придобити средства.

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