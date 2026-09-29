Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Сериозен скандал разтърси турския футбол, след като председателят на Централния съдийски комитет към Турската футболна федерация Ферхат Гюндооду беше задържан при мащабна операция на властите. Гюндооду е сред седемте заподозрени, задържани в рамките на разследване, свързано с турското съдийство. Сред арестуваните са още представители и бивши членове на съдийските структури в страната.

Нова вълна от арести в турския футбол заради незаконни залагания

Разследването е свързано с твърдения за оказване на натиск върху съдии и нарушения при процедурите за оценяване, назначения и класиране на арбитрите. Проверяват се и действия, свързани с изпити и официални документи. Операцията е проведена едновременно в няколко турски града: Истанбул, Анкара, Елазъг и Маниса.

Сред задържаните са още Ферди Карадорук - председател на Асоциацията на действащите съдии, както и бившият заместник-председател на съдийския комитет Ахмет Шахин.

Случаят предизвика сериозен отзвук в Турция, тъй като засяга едни от ключовите фигури, отговорни за организацията и функционирането на съдийството в местния футбол.

Важно е да се отбележи, че задържането е част от продължаващо разследване и не означава, че заподозрените са признати за виновни. Предстои турските власти да установят дали има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения и последващи съдебни действия.