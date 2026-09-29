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Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Той е разследван за фалшифициране на документи

Сериозен скандал разтърси турския футбол, след като председателят на Централния съдийски комитет към Турската футболна федерация Ферхат Гюндооду беше задържан при мащабна операция на властите. Гюндооду е сред седемте заподозрени, задържани в рамките на разследване, свързано с турското съдийство. Сред арестуваните са още представители и бивши членове на съдийските структури в страната.

Нова вълна от арести в турския футбол заради незаконни залагания

Разследването е свързано с твърдения за оказване на натиск върху съдии и нарушения при процедурите за оценяване, назначения и класиране на арбитрите. Проверяват се и действия, свързани с изпити и официални документи. Операцията е проведена едновременно в няколко турски града: Истанбул, Анкара, Елазъг и Маниса.

Сред задържаните са още Ферди Карадорук - председател на Асоциацията на действащите съдии, както и бившият заместник-председател на съдийския комитет Ахмет Шахин.

Случаят предизвика сериозен отзвук в Турция, тъй като засяга едни от ключовите фигури, отговорни за организацията и функционирането на съдийството в местния футбол.

Важно е да се отбележи, че задържането е част от продължаващо разследване и не означава, че заподозрените са признати за виновни. Предстои турските власти да установят дали има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения и последващи съдебни действия.

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