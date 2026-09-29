Лавров: Европа води война срещу Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че според Москва именно Европа води война срещу Русия, отговаряйки на въпрос на британски журналист за западните обвинения, че Кремъл води хибридна война срещу европейските държави, предаде Ройтерс.

Журналистът попита Лавров за твърденията на Запада, че Русия извършва хибридни атаки срещу Европа. В отговор руският външен министър посочи оръжията, доставяни от Великобритания и други европейски държави на Украйна.

„Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?“, попита Лавров.

След като журналистът потвърди, той продължи:

„Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия – наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това“.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон осъди действията, които определи като „опасна ескалация“ от страна на Русия, във връзка с пожар във фабрика за дронове в Естония, който Талин свързва с Москва, предаде Франс прес.

„Увеличаването на тези враждебни действия представлява опасна ескалация от страна на Русия, което само ще я доведе до задънена улица“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“.

Френският президент припомни и неотдавнашния „много сериозен инцидент“ на летището в Лайпциг, Германия, където беше открит дрон с експлозиви.