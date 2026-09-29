Новини
Търси
Подкаст
Свят

Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия
АР/БТА

„Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?“, попита той

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че според Москва именно Европа води война срещу Русия, отговаряйки на въпрос на британски журналист за западните обвинения, че Кремъл води хибридна война срещу европейските държави, предаде Ройтерс.

Журналистът попита Лавров за твърденията на Запада, че Русия извършва хибридни атаки срещу Европа. В отговор руският външен министър посочи оръжията, доставяни от Великобритания и други европейски държави на Украйна.

„Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?“, попита Лавров.

След като журналистът потвърди, той продължи:

„Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия – наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това“.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон осъди действията, които определи като „опасна ескалация“ от страна на Русия, във връзка с пожар във фабрика за дронове в Естония, който Талин свързва с Москва, предаде Франс прес.

„Увеличаването на тези враждебни действия представлява опасна ескалация от страна на Русия, което само ще я доведе до задънена улица“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“.

Френският президент припомни и неотдавнашния „много сериозен инцидент“ на летището в Лайпциг, Германия, където беше открит дрон с експлозиви.

Още по темата

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Генерал от НАТО: Русия цели да сломи волята на съюзниците да подкрепят Украйна

Генерал от НАТО: Русия цели да сломи волята на съюзниците да подкрепят Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания

17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания

Българин, осъден за сексуална експлоатация в Италия, остава в ареста

Българин, осъден за сексуална експлоатация в Италия, остава в ареста

Водещи

Пеевски: Ако Демерджиев не разкрие корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър

Пеевски: Ако Демерджиев не разкрие корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

  • Преди 4 минути
Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Преди 6 минути
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 8 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 11 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 18 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 18 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 31 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 32 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 32 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 33 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България