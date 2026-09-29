Есенни храни за по-силен имунитет: 7 продукта, които да включим в менюто

С настъпването на есента на трапезата все по-често присъстват храни, богати на витамини, минерали, фибри и антиоксиданти. Сред тях са седем сезонни плода и зеленчука, които могат да подпомогнат нормалното функциониране на имунната система и да бъдат лесно включени в ежедневното меню.

Един от най-разпознаваемите есенни продукти е тиквата. Тя е богата на бета-каротин, който в организма се превръща във витамин А, необходим за нормалното функциониране на имунната система, както и за здравето на кожата и очите. Тиквата съдържа и значително количество диетични фибри и може да се използва за супи, пюрета, печене или яхнии.

Сладките картофи са алтернатива на класическите картофи и също съдържат бета-каротин и фибри, като са добър източник и на калий. Естественият им сладък вкус позволява да бъдат използвани както като гарнитура, така и като основна съставка в кремообразни супи.

Сред богатите на микроелементи есенни храни е и кейлът. Листният зелен зеленчук съдържа витамини C и K, фолат и растителни антиоксиданти. Той се съчетава добре с бобови и кореноплодни зеленчуци и може да се приготвя чрез кратко готвене или задушаване.

Характерният тъмночервен цвят на цвеклото се дължи на съдържащите се в него растителни пигменти беталаини. То осигурява фолиева киселина, фибри и естествени нитрати - съединения, които участват в процесите, свързани с правилния кръвоток през кръвоносните съдове. Цвеклото може да се консумира прясно в салати, както и печено или варено.

При плодовете ябълките се отличават със съдържанието си на пектин - специфичен вид разтворими фибри. Той подпомага регулирането на храносмилането и допринася за по-продължително усещане за ситост. За да се запазят максимално полезните растителни съединения, ябълките е добре да се консумират с кората след добро измиване.

Орехите също са сред подходящите за сезона храни. Те са естествен източник на ненаситени мастни киселини, растителни омега-3 мазнини, магнезий и антиоксиданти. Поради високата им калорийна плътност една шепа дневно е достатъчна като част от балансирано хранене или лека закуска.

Сред ценните съединения в нара са полифенолите със силно антиоксидантно действие. Сочните му семки съдържат още витамин C, калий и фибри. Затова е препоръчително да се консумира целият плод, а не само изцеденият от него сок.