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Задържаха мъж с 17 грама предполагаем фентанил в Русе

Задържаха мъж с 17 грама предполагаем фентанил в Русе
Pixabay

44-годишният е задържан при специализирана полицейска операция на бул. "Липник"

44-годишен мъж е задържан в Русе, след като при личен обиск полицаи открили у него около 17 грама вещество, за което той заявил, че е фентанил.

Мъжът е установен при специализирана полицейска операция, проведена в града. Служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към ОДМВР - Русе го проверили пред входа на жилищна сграда на бул. "Липник".

При обиска са намерени няколко кафяви буци и кафяво прахообразно вещество с общо тегло около 17 грама. Пред служителите на реда 44-годишният заявил, че веществото е фентанил.

Мъжът е познат на правораздавателните органи и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

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