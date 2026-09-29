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Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година

Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година
АП/БТА

Националният отбор заслужи място на Мондиала в САЩ и Канада благодарение на позицията си в световната ранглиста

Женският национален отбор на България по волейбол официално се класира за Световното първенство през 2027 година.

„Лъвиците“, които достигнаха до осминафиналите на последното Европейско първенство, получават квота благодарение на позицията си в световната ранглиста. България заема 29-о място, което е достатъчно за участие на големия форум.

Мондиалът ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 година в САЩ и Канада. Това ще бъде 21-вото издание на Световното първенство по волейбол за жени.

Към момента за домакини са потвърдени американските градове Анахайм, Омаха и Орландо. Предстои Канада да обяви градовете, които ще приемат срещи от турнира.

САЩ и Канада се класират по право като домакини. Квоти вече имат още Италия, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия.

България е сред националните отбори, които си осигуриха участие благодарение на своето място в световната ранглиста.

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