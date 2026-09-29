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Фернандо Алонсо остава за още един сезон във Формула 1

Фернандо Алонсо остава за още един сезон във Формула 1
БТА

45-годишният испанец удължи договора си с Астън Мартин

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо остава във Формула 1 за още поне един сезон. Легендата в автомобилните спортове удължи договора си с Астън Мартин до края на сезон 2027, въпреки че се появиха информации за неговото оттегляне от спорта.

Алонсо постави бъдещето си във Формула 1 под въпрос

45-годишният испанец докара мин инфаркт на своите фенове с кратко видео, на което казва със сериозен израз на лицето, че се оттегля от Формула 1. Уловката е, че това ще се случи...но не сега. Неговият съотборник Ланс Строл също получава нов договор, но това не изненадва никого, тъй като е син на президента на отбора Лоурънс Строл.

Сезон 2026 е безкрайно мъчителен за Астън Мартин и за самия Алонсо. Бившият шампион е свикнал да се бори за призови класирания, ни автомобилът му просто не е конкурентоспособен. В резултат на това, Алонсо има само 3 точки от началото на сезона, които са и единствените в актива на британския конструктор. 

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