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България започва изграждането на цифров портфейл за самоличност

България започва изграждането на цифров портфейл за самоличност
Pixabay

Потребителите ще могат да съхраняват и предоставят различни удостоверения и лични данни според изискванията на конкретната услуга

България започва подготовката за въвеждането на Европейския портфейл за цифрова самоличност. Министерският съвет прие решение, с което се поставя началото на изграждането на системата и изпълнението на ангажиментите на страната по европейските правила за цифрова идентификация.

Портфейлът ще дава възможност на граждани и компании да удостоверяват самоличността си по електронен път при използване на услуги както от държавни институции, така и от частния сектор.

Потребителите ще могат да съхраняват и предоставят различни удостоверения и лични данни според изискванията на конкретната услуга. В системата ще може да се използва и квалифициран електронен подпис.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще отговаря за разработването на модела за управление на системата и ще организира възлагането на дейностите по нейното изграждане, внедряване и техническа поддръжка.

Предвижда се европейският цифров портфейл да бъде интегриран със съществуващите национални системи за електронна идентификация и удостоверяване. Той ще бъде свързан и с доставчиците на данни за самоличност, удостоверителни услуги и електронни услуги, които ще могат да използват системата.

До края на 2026 г. трябва да бъде изградена необходимата инфраструктура за сигурното функциониране на портфейла. Предстои да бъдат създадени и механизмите за използването му както на територията на България, така и в други държави от ЕС.

В същия срок трябва да бъде разработена и приета национална схема за сертифициране на Европейския портфейл за цифрова самоличност.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще изпълнява и функциите на надзорен орган за доставчиците на европейски портфейли за цифрова самоличност. Министерството ще бъде и основната контактна точка между България и европейските институции по въпросите, свързани с функционирането на системата.

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