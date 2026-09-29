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Ройтерс: Гърция ще върне на България останките на българския цар Самуил

Ройтерс: Гърция ще върне на България останките на българския цар Самуил
Снимка: БТА

Споразумението предвижда и прехвърляне на исторически и религиозни артефакти между двете балкански държави

Гърция ще върне на България останките, идентифицирани като тези на българския средновековен владетел цар Самуил, съгласно споразумение, подписано във вторник, което предвижда и прехвърлянето на други исторически и религиозни артефакти между двете балкански съседи, пише Ройтерс.

Българският премиер Румен Радев определи споразумението като "историческо" и заяви, че връщането на тленните останки на Самуил е сложило край на шест десетилетия усилия на София да ги върне у дома след откриването им в Гърция през 1965 г.

Самуил царува от 997 до 1014 г. по време на Първото българско царство и е смятан за национален герой от българите заради борбата си да запази независимостта на страната си от съседната гръкоезична Византийска империя, отбелязва Ройтерс.

Гръцкият археолог Николаос Муцопулос открива останките на Самуил по време на разкопки в базиликата "Свети Ахилий" на остров в Преспанското езеро в Северна Гърция. През последните години те са били съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.

Съгласно Меморандума за разбирателство, подписан във вторник от министрите на културата на Гърция и България, Атина ще получи близо 50 религиозни реликви, преместени в България по време на Първата световна война, допълва Ройтерс.

Очаква се българският премиер Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис да присъстват на официална церемония по предаването на тленните останки на Самуил на 3 октомври в Музея на византийската култура в гръцкия град Солун.

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