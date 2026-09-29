Арестуваха двама бивши министри на Виктор Орбан за злоупотреби с милиони

Антикорупционна операция в Будапеща доведе до задържането на двама бивши министри от предишното управление на Виктор Орбан, предават световните агенции.

Срещу двамата висши политици са повдигнати тежки обвинения за злоупотреба с милиони евро държавни средства и участие в мащабни схеми за получаване на подкупи в особено големи размери. Арестите бяха извършени светкавично - само броени часове след като унгарският парламент гласува с пълно мнозинство за свалянето на депутатския им имунитет.

Сред арестуваните е бившият министър на културата и настоящ народен представител от партията „Фидес“ Балаж Ханко, който е разследван за присвояване на публични средства.

Вторият задържан е Миклош Сещак - бивш министър на националното развитие и депутат от коалиционния партньор на управляващите (ХДНП), който е с мярка за неотклонение заради обвинения в вземане на подкупи. Въпреки тежестта на уликите и двамата политици отричат да са извършили нещо нередно, определяйки действията на прокуратурата като политическа атака.