Бомбардировач Ту-95 се разби в Русия, има шестима загинали

Руски военен самолет се е разбиъл в далечноизточната Амурска област на Русия, съобщи във вторник руската информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Катастрофата е станала по време на учебно-тренировъчен полет в района на село Красноярово. Разбилата се машина е стратегически бомбардировач Ту-95MS (ракетоносец), който по данни на военното ведомство е летял без боекомплект (оръжия на борда) и е паднал в безлюдна местност.

На борда на самолета са се намирали седем души екипаж. В резултат на тежкия удар шестима военнослужещи са загинали на място, а един е оцелял и е транспортиран в болница с наранявания от средна степен.

Като предварителна причина за трагедията разследващите източници посочват взрив на гориво на борда.

На мястото на инцидента вече е изпратена специална комисия на Въздушно-космическите сили на Русия, която да установи точните обстоятелства за катастрофата.