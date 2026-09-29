Новини
Търси
Подкаст
Свят

Бомбардировач Ту-95 се разби в Русия, има шестима загинали

Бомбардировач Ту-95 се разби в Русия, има шестима загинали
АП/БТА

Eдин човек от екипажа е оцелял и е транспортиран в болница

Руски военен самолет се е разбиъл в далечноизточната Амурска област на Русия, съобщи във вторник руската информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Катастрофата е станала по време на учебно-тренировъчен полет в района на село Красноярово. Разбилата се машина е стратегически бомбардировач Ту-95MS (ракетоносец), който по данни на военното ведомство е летял без боекомплект (оръжия на борда) и е паднал в безлюдна местност.

На борда на самолета са се намирали седем души екипаж. В резултат на тежкия удар шестима военнослужещи са загинали на място, а един е оцелял и е транспортиран в болница с наранявания от средна степен.

Като предварителна причина за трагедията разследващите източници посочват взрив на гориво на борда.

На мястото на инцидента вече е изпратена специална комисия на Въздушно-космическите сили на Русия, която да установи точните обстоятелства за катастрофата.

Още по темата

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Американски изтребител F-16 се разби в Германия по време на учение

Американски изтребител F-16 се разби в Германия по време на учение

Медицински хеликоптер се разби в Малайзия, петима души загинаха

Медицински хеликоптер се разби в Малайзия, петима души загинаха

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

Арестуваха двама бивши министри на Виктор Орбан за злоупотреби с милиони

Арестуваха двама бивши министри на Виктор Орбан за злоупотреби с милиони

Белгия изпраща три изтребителя F-16 на Украйна до края на годината

Белгия изпраща три изтребителя F-16 на Украйна до края на годината

Израелската армия показа дете с оръжие в Газа, твърди, че е използвано като човешки щит

Израелската армия показа дете с оръжие в Газа, твърди, че е използвано като човешки щит

Водещи

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

  • Преди 7 минути
Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

  • Преди 14 минути
Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

  • Преди 26 минути
Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

  • Преди 27 минути
Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

  • Преди 31 минути
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

  • Преди 44 минути
Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

  • Преди 48 минути
Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

  • Преди 1 час
МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

  • Преди 1 час
Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

  • Преди 1 час